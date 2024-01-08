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SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! Adıyaman, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi

08.01.2024 16:27 | Son Güncelleme:
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Malatya'da korkutan deprem! Son dakika haberine göre Malatya'da ve Adıyaman, Elazığ ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Bölgeden haberler gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! Adıyaman, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi

Son dakika deprem haberi: AFAD, Malatya Pütürge'de saat 16.19'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 9.6 km olarak kaydedildi.

Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Adıyaman, Elazığ gibi şehirlerde de hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında endişe yarattı. Olayla ilgili gelişmeler ve bölgeden gelen haberler merakla takip ediliyor.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

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BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı paylaşımda "Malatya, Pütürge’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.


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