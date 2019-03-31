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Son dakika! Malatya'da sandık başında kavga: 3 ölü

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

Malatya'nın Pötürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 3 kişi, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Son dakika! Malatya'da sandık başında kavga: 3 ölü

Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan 3 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı. 3 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

SAADET PARTİSİ LİDERİ'NDEN AÇIKLAMA

Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, "AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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