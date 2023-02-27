SON DAKİKA | Malatya'daki deprem anı! Çöken bina anbean kameraya yansıdı, panik anları...

Son dakika: Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bugün öğle saatlerinde bir deprem haberi de bu kez Malatya'dan geldi. 20 gündür deprem hareketliliğinin yoğun şekilde yaşandığı bölgede 12.04 sularında yeni bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan depremin büyüklüğü 5.6 olarak açıklandı.

29 BİNA YIKILDI! 1 ÖLÜ, 69 YARALI

Depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, 29 binanın yıkıldığı açıklandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada "69'a yakın yaralı hastanelere sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmaları özellikle 5 binada devam ediyor." dedi.

TOZ BULUTU KAMERADA

Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremde çöken binalardan çıkan toz bulutu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

5 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem anına ilişkin de görüntüler ortaya çıktı.

DEPREM ANINDA YIKILAN BİNALAR KAMERADA

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yıkılan binalar ve evlerin içinden çekilen anlar yer alırken, bölgedeki panik anları da kameralara yansıdı.

İşte deprem anına ait görüntülerden dikkat çeken kareler;



