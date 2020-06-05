Son dakika: Malatya Pütürge’de 5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:06'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi, Malatya Pütürge’deki depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 5, 2020
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/TDxn6YYArA
05.06.2020, 21:06:19 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 4.6 km#Kandilli
Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da kuvvetli hissedildi.
Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan CNN Türk canlı yayınında "Şimdiye kadar olumsuz bir durum yok." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...