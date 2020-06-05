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  4. Son dakika: Malatya Pütürge’de 5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Son dakika: Malatya Pütürge’de 5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 21:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Malatya Pütürge’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan CNN Türk canlı yayınında "Şimdiye kadar olumsuz bir durum yok." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Malatya Pütürge’de 5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:06'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

afaddeprem

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.3 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, Malatya Pütürge’deki depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

ELAZIĞ'DA DA KUVVETLİ HİSSEDİLDİ

Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da kuvvetli hissedildi.

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan CNN Türk canlı yayınında "Şimdiye kadar olumsuz bir durum yok." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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