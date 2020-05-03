HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Malatya ve Elazığ'da peş peşe depremler

Son dakika: Malatya ve Elazığ'da peş peşe depremler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 16:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika: Malatya ve Elazığ'da peş peşe depremler

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 16.25'te Malatya Doğanyol'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DUYURDU: ELAZIĞ'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay olduYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay oldu
Polis denetiminden dram çıktı; yaşlı kadın sokağa atıldıPolis denetiminden dram çıktı; yaşlı kadın sokağa atıldı
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

DSÖ'den flaş Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek

DSÖ'den flaş Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

Playstation 4

Playstation 4

Korkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybetti

Korkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybetti

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Sancaktepe'deki hastanenin odaları görüntülendi

Erdoğan açıklamıştı! Odaları görüntülendi

Polis denetiminden dram çıktı; yaşlı kadın sokağa atıldı

Polis denetiminden dram çıktı; yaşlı kadın sokağa atıldı

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür videosu

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür videosu

İBB İstanbulluları uyardı: Nisan’da yağış oranı yüzde 22 düştü

İBB'den İstanbullulara su uyarısı

TIR'daki 300 bin sterlin ile ilgili Nejat Daş'a gözaltı

TIR'daki 300 bin sterlin ile ilgili Nejat Daş'a gözaltı

Jeofizik Uzmanı Yüklü'den korkutan açıklama: Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz

Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.