Son dakika: Malatya ve Elazığ'da peş peşe depremler

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 16.25'te Malatya Doğanyol'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 3, 2020
DOGANYOL-MALATYA https://t.co/mcT4aFX1m4
03.05.2020, 16:25:23 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 3, 2020
GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/AZXzHXFGco
03.05.2020, 16:25:24 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.9 km#Kandilli