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  4. Son dakika: Malezya Başbakanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşbirliğimizi yükseltme kararı aldık

Son dakika: Malezya Başbakanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşbirliğimizi yükseltme kararı aldık

07.07.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya ziyarete gelen Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan Türkiye ile Malezya arasındaki işbirliğini stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklığına yükseltme kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan ayrıca yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'la ilgili de bir açıklama yaptı.

Son dakika: Malezya Başbakanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşbirliğimizi yükseltme kararı aldık

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret rakamlarına değindi. Erdoğan öte yandan TURKOVAC aşısının Malezya'da kullanılması ve aşı teknolojisi transferi ile ilgili çalışmalar yürütmeyi planladıklarını duyurdu.

'SERBEST TİCARET ANLAŞMAMIZ BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRECEKTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklığına yükseltme kararı aldık.

  • Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 50 artışla 3,5 milyar dolar seviyesini aşmıştır.

  • Serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum.

  • Yerli ve milli aşımız TURKOVAC’ın Malezya’da kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

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Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un açıklamalarından öne çıkan noktalar ise şu şekilde:

  • Malezya, Türkiye ticareti açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir. Malezya'nın sadece büyük bir ticaret ortağı olarak değil, Asya ticaretinin kapısı ve merkezi olarak Malezya'nın potansiyeline de değindik.

  • Yatırım açısından Türk yatırımcılarının Malezya'ya olan güvenini takdir ediyorum.

  • 2 gün önce İstanbul'dayken yatırım işbirliğini keşfetmek ve geliştirmek için her iki ülkenin kilit sektör çalışanlarıyla tanışma fırsatı buldum. Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye hükümetine Malezya'nın Türkiye'deki işlevini ve yatırımlarını kolaylaştırdığı için teşekkür ederiz.
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Anahtar Kelimeler:
Malezya Recep Tayyip Erdoğan
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