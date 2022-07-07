Son dakika: Malezya Başbakanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşbirliğimizi yükseltme kararı aldık

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret rakamlarına değindi. Erdoğan öte yandan TURKOVAC aşısının Malezya'da kullanılması ve aşı teknolojisi transferi ile ilgili çalışmalar yürütmeyi planladıklarını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklığına yükseltme kararı aldık.
Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 50 artışla 3,5 milyar dolar seviyesini aşmıştır.
Serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum.
Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un açıklamalarından öne çıkan noktalar ise şu şekilde:
Malezya, Türkiye ticareti açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir. Malezya'nın sadece büyük bir ticaret ortağı olarak değil, Asya ticaretinin kapısı ve merkezi olarak Malezya'nın potansiyeline de değindik.
Yatırım açısından Türk yatırımcılarının Malezya'ya olan güvenini takdir ediyorum.
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