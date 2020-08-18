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  4. Son dakika: Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu

Son dakika: Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2020 20:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonulduğu öğrenildi.

Son dakika: Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı. Cisse, hükümetin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla diyalog çağrısında bulunmuştu.

Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen protestolarda Keita'nın istifası isteniyordu. (AA)

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