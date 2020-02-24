Son dakika: Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre Manisa'nın Ahhisar ilçesinde saat 05.43'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ise 05.43'te merkez üssü Akhisar olan depremin büyüklüğü 4,8 olarak belirtildi.
Manisa'yı sallayan deprem, İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 24, 2020
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) https://t.co/gFuUqXzmK1
24.02.2020, 05:43:33 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 6.7 km#Kandilli