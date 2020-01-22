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  4. Son dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'dan hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'dan hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 22:26 | Son Güncelleme

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Manisa Akhisar'da saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi. Depremin merkez üssü olan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı açıklamada "Yıkılan bir bina haberi yok" dedi. 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,4 ve 3,7 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. AFAD, depremde can kaybı ve yaralanma olmadığını açıkladı.

Son dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'dan hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem oldukça geniş bir alanda hissedildi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova,Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

MANİSA BEŞİK GİBİ! 2 DEPREM DAHA

5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,4 ve 3,7 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

MANİSA VALİSİ: BİRKAÇ EVİN YIKILDIĞI BİLGİSİ VAR

Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok" açıklamasını yaptı.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "Şu anda şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Musalar Köyü'ne ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımız sokakta. Yıkılan bir bina haberi yok" dedi.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI: CAN KAYBI VE YARALANMA BULUNMUYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. " denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 101 yorum
Rabbim korusun
Allahım afetlerinden koru çok yakındı sarsıntı
Ve Denizli’de hissedildi ...
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