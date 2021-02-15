HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü: 3 ölü

Son Dakika: Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü: 3 ölü

15.02.2021 06:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü: 3 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir aile içerisinde çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü..

Manisa'daki katliam gibi olay, 22.30 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Çarıktekke Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

ÖFKELİ KOCA EŞİNİ, OĞLU BABASINI ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, Süleyman Özcan (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda, eşi Raziye Özcan’ı (41) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olayın ardından çiftin oğlu Hüseyin Özcan (22), babasına bıçakla saldırdı. Babasının elinden av tüfeğini alan Hüseyin Özcan, önce babasını daha sonra aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu.

Olaydan bir süre sonra Hüseyin Özcan, sağlık ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Süleyman Özcan, Raziye Özcan ve Karanfil Özcan’ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Öte Yandan, Hüseyin Özcan’ın kendisini bıçakla yaraladığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin Özcan’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin!İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin!
34 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 34?34 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 34?

En Çok Okunan Haberler

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Son Dakika: Kovalamaca sonucu yakalandı 'eve geç kalıyordum' dedi

20 yaşındaki genç 5 kilometre boyunca bakın neden kaçmış

ABD'den şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

ABD'den başsağlığı mesajı

Son Dakika: İDO, BUDO ve Şehir Hatlarında sefer iptalleri! İşte iptal edilen vapur seferleri

İDO, BUDO ve Şehir Hatlarında sefer iptalleri!

İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin!

İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin!

Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı

Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı

Sarıyer’de aşırı kar yağışı nedeniyle savrulan ağaç yola devrildi

Sarıyer’de aşırı kar yağışı nedeniyle savrulan ağaç yola devrildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.