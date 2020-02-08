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Son dakika! Manisa'da deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 08:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Manisa'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allahım sen bizi böyle afetlerden koru
Allah'ım bu soğukta sen bizi koru..
Her 4.0 büyüklüğündeki depremi haber yapmaya bıkmadılar. :)
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