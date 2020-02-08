Son dakika! Manisa'da deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi (AFAD) Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, Akhisar il\u00e7esinde saat 08.39'da 4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem kaydedildi.\nDeprem, 7 kilometre derinlikte ger\u00e7ekle\u015fti.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sol g\u00f6z\u00fcn\u00fcz se\u011firiyorsa...PARTNER Bu kez \u00c7in de\u011fil! Bu pazar g\u00f6renleri \u015foke ediyorYard\u0131m kolilerini depremzedelere f\u0131rlatan ki\u015fi bak\u0131n kimmi\u015f!
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