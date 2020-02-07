HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 09:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Manisa'da saat 09:31'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da saat 09:31'de bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Akhisar olan depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
Korkutan görüntü! Ağacı kökünden söktüKorkutan görüntü! Ağacı kökünden söktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD kandilli Manisa deprem

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

Esad rejimi İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirdi

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Beyaz Saray duyurdu: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri öldürüldü

Beyaz Saray duyurdu: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay'a giden sanıkların cezaları onandı

Darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay'a giden sanıkların cezaları onandı

Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da kar! Beyaza bürüdü

Malatya'da şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü

Korkutan görüntü! Ağacı kökünden söktü

Ovacık'a 1,5 metre kar yağdı! Az buldular

1,5 metre kar yağdı ama az buldular

Doğaya 2001 ekmek bırakıp, dua ettiler!

Doğaya 2001 ekmek bırakıp, dua ettiler!

Apple geliştiriciler için iOS 13.4 Beta 1 güncellemesini yayınladı

iOS 13.4 Beta 1 güncellemesi yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.