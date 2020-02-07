Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da saat 09:31'de bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez \u00fcss\u00fc Akhisar olan depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. \nKandilli Rasathanesi depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.7 olarak duyurdu. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bademcik iltihab\u0131 savunmay\u0131 bozuyorPARTNER Canl\u0131 yay\u0131nda g\u00f6r\u00fclmemi\u015f olay! 'Beni aldatt\u0131n, b\u00f6bre\u011fimi geri ver'Korkutan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! A\u011fac\u0131 k\u00f6k\u00fcnden s\u00f6kt\u00fc
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