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SON DAKİKA | Manisa’da orman yangını! Birçok ev yandı, vatandaşlar tahliye ediliyor

24.07.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir çok evin yandığı öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgedeki vatandaşlar tahliye ediliyor. Öte yandan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip, bölgeye sevk edildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Manisa’da orman yangını! Birçok ev yandı, vatandaşlar tahliye ediliyor

Son dakika haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, Manisa Orman İşletme Şefliği’ne bağlı 39 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 10 uçak ve 19 helikopter havadan müdahale ediyor.

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YANGIN BÜYÜDÜ

Yangın, Hatıplar Mahallesi mevkisinden rüzgarın da etkisiyle Sarısığırlı Mahallesine yöneldi. Kırsal mahallede birçok evin yandığı öğrenilirken, vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi. Yangında mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından güvenli bölgelere yönlendiriliyor.

Alevleri havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Öte yandan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesindeki Kabasakal mevkisinde de saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

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İhbar sonrası Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayda yangın söndürme işçisi ile arazöz ve su takını bölgeye sevk edildi. Ayrıca alevlere havadan müdahale etmek için bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

İHA-DHA

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