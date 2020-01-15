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  4. Son dakika: Manken Aslı Baş hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar... (Aslı Baş kimdir?)

Son dakika: Manken Aslı Baş hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar... (Aslı Baş kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 21:12 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umirov beraat etti.

Son dakika: Manken Aslı Baş hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar... (Aslı Baş kimdir?)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9,5 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı.

2003 'Miss Model Of The World' birincisi Aslı Baş, 2010 yılında 21 Temmuz gecesi saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Bayer (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umirov beraat etti.

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Muğla bodrum Aslı Baş

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