Son dakika: Manş Denizi'nde Rus gemisine şok! Fransa el koydu

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu tüm dünyada deprem etkisi yaratırken, neredeyse bütün ülkeler saldırıları durdurmayan Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı.

Yaptırım kararları sonrası gelen bir habere göre Fransa, Manş Denizi'nde bir Rus kargo gemisini durdurdu.

Rus Haber Ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, Rusya'nın Fransa büyükelçiliği Manş Denizi'nde bir Rus kargo gemisine el konmasıyla ilgili Fransız yetkililerden açıklama istedi.

Fransız yetkililerin, Ukrayna'daki savaşla bağlantılı ticari yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen bir Rus şirketine ait bir gemiye, cumartesi günü erken saatlerde Fransız deniz polisi tarafından el konulmuştu.

