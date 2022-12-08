SON DAKİKA | Mansur Yavaş 'adaylık' için yeşil ışık yaktı, gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi! Çok konuşulacak iddia

Son dakika: Seçimlere doğru geri sayım sürerken 6'lı masanın cumhurbaşkanının kim olacağı henüz netleşmedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini her fırsatta dile getirirken, adaylık için ismi geçenlerden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Ankara Bilim Üniversitesinin düzenlediği “Ankara” dersinin konuğu olan ABB Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Yavaş, bir öğrencinin “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna şu cevabı verdi:

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI: BİZDEN BAŞKA BİR GÖREV İSTENİRSE...

“Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum. Çocuklar sağ olun, güzel bakan güzel görürmüş ama Ankara halkı, Ankara için seçti bizi ve hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse biliyorsunuz bu Altılı Masa'nın görevi.

"BUNDAN BÜYÜK MAKAM TANIMIYORUM"

Biz o ne derse ona uyacağız ama çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim; hem 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız, hem de korumasız rahat bir şekilde halkın içinde gezebileceksiniz. Ben bundan büyük makam tanımıyorum.”

ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK MI YAKTI?

Mansur Yavaş'ın bu açıklamaları bir anda gündem yaratırken, kulislerde Yavaş'ın adaylığa yeşil ışık yaktığı konuşulmaya başlandı.

ABB Başkanı'nın bu sözleri sonrası gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ın olası adaylığı için ne diyeceği merak edilirken gazeteci Aytunç Erkin'den çok konuşulacak bir iddia geldi.

KILIÇDAROĞLU NE DİYECEK?

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Erkin, şu ifadeleri kullandı.

"Gözden kaçan şu; 3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etti. Şimdi neyi tartışıyoruz ki artık. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun geri dönme gibi bir durumu yok. Ve öyle bir lüksü de yok kendi açısından da. Kemal bey adayım diyor. Kazanacak aday vurgusu devam ederse masada bir sorun olacak."

