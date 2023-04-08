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Son dakika: Mansur Yavaş'tan canlı yayında önemli açıklamalar

08.04.2023 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Mansur Yavaş'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100 ekranlarında Uğur Dündar ve Mine Özbek'in konuğu oldu.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GENÇLERLE İLİŞKİSİ NASIL?

Gençlerin birçoğu ilk defa oy kullanacaklar. İnternet üzerinden bizleri takip ediyorlar ama belli ki aradıkları, hoşlarına giden bir şeyler var. Bunu yoğun bir şekilde hissediyorum. İttifak var, 2 yıldır toplanıyorlar. Sonuçta bir karar verildi, tabi ki gençlerde hayal kırıklığı olmuş olabilir, onlar biraz üzüldüler, kırıldılar. Fakat Cumhurbaşkanı yardımcılığı söz konusu olunca bizler yine onların sözlerinin temsilcisi olacağız.

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