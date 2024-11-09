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  4. SON DAKİKA | Mansur Yavaş'tan olay sözler! 'Bana saldırıyorlar' dedi, "sağlı sollu" çıkışı dikkat çekti

SON DAKİKA | Mansur Yavaş'tan olay sözler! 'Bana saldırıyorlar' dedi, "sağlı sollu" çıkışı dikkat çekti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.11.2024 15:16
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Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Son günlerde kendisine yönelik saldırılar olduğunu savunan Yavaş'ın "1 hafta-10 gündür üzerime saldırı var. Maalesef bu sağlı, sollu yapılıyor. Buna dikkat çekilmesini istiyorum." sözleri gündem yarattı.

SON DAKİKA | Mansur Yavaş'tan olay sözler! 'Bana saldırıyorlar' dedi, "sağlı sollu" çıkışı dikkat çekti

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, "MİT'e Mansur Yavaş için talimat verildi' iddiası ve gündem yaratan konser ücretleri tartışmalarıyla ilgili konuştu.

Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Son 50 anketin hepsinde birinci çıkıyorum. 1 hafta- 10 gündür bana acımasız bir saldırı var. Bu saldırı maalesef sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkat çekilmesini istiyorum. Bizim veremeyeceğimiz hesap yok."

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ÖZGÜR ÖZEL'İN 'MİT' İDDİASI

Özgür Özel, "Birilerinin Milli İstihbarat Teşkilatı'na 'Ankara Büyükşehir'i de soruşturmalara karıştırın' şeklinde talimat verdiğini duydum" demişti.

Özel, şunları söylemişti;

"Cumhurbaşkanlığı'ndan birileri MİT'e talimat verdi. 'Aman efendim, bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir'i de bu soruşturmalara karıştırın' diye bir yaklaşımı olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında da kısa sürede Sayın MİT Başkanı'nın duyarlılık gösterip bizi bilgilendirmesini bekliyorum."

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Mansur Yavaş
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