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Son dakika: Mansur Yavaş'tan önemli açıklamalar

24.05.2023 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.

Son dakika: Mansur Yavaş'tan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürüyor. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesinde siyasiler çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'te soruları yanıtlıyor.

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Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İLK TUR DEĞERLENDİRMESİ

İlk turda sonuç beklentilerimizin altında kaldı. Belki de Sinan Oğan Bey'e giden oyların da bu tarafa gidecek diye gördük. Mutlaka gittiğimiz mitingde onlar da bizi dinlemeye gelmişlerdir. Gidip gördüğümüz yerlerde ilk defa bu kadar kalabalık, genç ve kadın gördük. Onların hepsi bizi ümitlendirdi. Sonuç böyle çıktı. Millet ne derse o olur. İkinci tur için ümitsiz değiliz. Yurt dışındaki seçmenlerin de oy kullanmasında artış var. Yurt içinde de böyle bir artış olacağını düşünüyorum.

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SEÇİM GÜNÜ VERİ AKIŞINDA SORUN OLDU MU?

Veri akışında sorun yaşanmadı. Şöyle karışıklık oldu, bizim açıkladığımızla YSK arasında şöyle bir fark var, elimize gelen veri YSK'nın açıkladığından çok daha fazlaydı. Başka bir aksaklık var mı yok mu, benim tespit ettiğim yok. Vatandaş sürekli olarak manipülasyon sebebiyle şüphe içinde Bu aslında maalesef bizim ayıbımız. Dünyanın neresinde seçim olursa olsun böyle sorunlar çıkmıyor. Türkiye'de çok oluyor. Bunun da sebebi, önceki yıllarda Anadolu Ajansı verileri açıklarken sürekli olarak rakiplerimiz önde oluyor. Etkisi ister istemez oluyor. Başa baş çıktığında sandık başındakiler daha motive çalışıyor. Sandıkların terk edilme ihtimali her zaman var.


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Mansur Yavaş seçim

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