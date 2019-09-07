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Son dakika: Mardin'de çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Son dakika: Mardin'de çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALI POLİS ŞEHİT OLDU

Sabah saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan özel harekat polisi doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
CHP PKK
Rabbim şehadetini kabul etsin inşaAllah bunu yapan ve destekleyenleride Allah kahhar ismi ile kahretsin inşaAllah
ne mardin miş arkadaş bütün şehitler mardin den geliyor koyun ağırlığınızı sokağa cıkma yasağı koy boşalt doldur konutları bu nedir.
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