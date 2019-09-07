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Son dakika: Mardin'de çıkan çatışmada İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit olurken bir korucu yaralandı.

Son dakika: Mardin'de çıkan çatışmada İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALI POLİS ŞEHİT OLDU

Sabah saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan özel harekat polisi doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor.

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliği, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik görevlisinin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva olduğunu açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak, tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül 2019 günü İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen 'Şafak 127 Operasyonu' kapsamında yapılan arama tarama ve yer gösterme faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Yaralılarımızın süratle Mardin Devlet Hastanesi'ne intikali sağlanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak, şehit olmustur. Yaralı güvenlik korucumuzun tedavisi ise halen devam etmektedir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimizin kararlılıkla devam edeceği bilinmelidir."
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
CHP PKK
Sana neden cevap verme ihtiyacı duydum bilmiyorum. Yaptığın iftiranın ne denli büyük bir iftira olduğunu idrak et önce sevgili kardeşim. Daha sonra da dolmabahçe de hükümet yetkilileri ve hdp li milletvekillerinin görüşmesini gözünün önüne getir sonra da davutoglunun iki seçim arasında yaşanan olaylarla ilgili konusmasindan ne çıkarman gerektiğini düşün. En önemlisi de düşmanın dahi olsa sezarın hakkını sezar a ver!
@iekiz_2018 aynen katiliyorum. Hem de bin kere. Bak hergün sehitlerimiz var, hic citlari cikiyor mu?
oğlum sen cahil misin
birisi yaziyor akpkk birisi yaziyor chpkk birisi yaziyor mhpkk birisi yaziyor hdpkk yaw kardesler kimse demiyor ki Allah Rahmet eylesin... ozel harekatta sehit veriyorsa bunun cozumu neyse yetkililer onunla ugrassin... sehitler olmez vatan bolunmez... ne mutlu TURKUM diyene.
Rabbim şehadetini kabul etsin inşaAllah bunu yapan ve destekleyenleride Allah kahhar ismi ile kahretsin inşaAllah
ne mardin miş arkadaş bütün şehitler mardin den geliyor koyun ağırlığınızı sokağa cıkma yasağı koy boşalt doldur konutları bu nedir.
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