HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Mardin'de PKK'ya operasyon! 18 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika: Mardin'de PKK'ya operasyon! 18 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

22.02.2021 07:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Mardin'de PKK'ya operasyon! 18 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika haberine göre Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği ifade edildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Mazıdağı ilçesinin Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur ve Kocaköy, Derik'in Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı ve Giriktepe ile Kızıltepe'nin Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik ve Doğanlı mahalleleri ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiSokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

Aile katliamında kahreden detay

Aile katliamında kahreden detay

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artıyor (22 Şubat Pazartesi hava durumu)

Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artıyor

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yer: İstanbul! Polisten kaçmak isterken bacaklarını kırdılar

Yer: İstanbul! Polisten kaçmak isterken bacaklarını kırdılar

Yola çıkan köpeği kurtarmak isterken araba çarpmıştı! 8 yaşındaki Kerim'den acı haber

8 yaşındaki Kerim'den acı haber!

Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Beyoğlu'nda feci kaza: Ağır yaralandı

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.