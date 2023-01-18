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  4. Son dakika: Mardin'de yeni operasyon başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika: Mardin'de yeni operasyon başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

18.01.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mardin'de Eren Abluka Sonbahar-Kış22 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru operasyonu başladı.

Son dakika: Mardin'de yeni operasyon başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Mardin'de başlatılan son operasyonu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ediyor.

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Bu kapsamda, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu" başlatıldı.

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresindeki operasyona, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 50 timde görevli 655 personel katılıyor.

(AA)

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İçişleri Bakanlığı Mardin

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