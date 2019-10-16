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Son dakika! Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Son dakika! Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 17-18 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

(DHA)

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mardin Nusaybin pınar barış harekatı Artuklu Kızıltepe

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