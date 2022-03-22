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Son dakika: Mariupol'deki Türklerin tahliyesi! Bakan Akar 'önümüzdeki saatlerde' deiyerek duyurdu

22.03.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mariupol'de mahsur kalan Türklerin tahliyesiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Bakan Akar "Önümüzdeki saatlerde gerçekleşebilir" diye konuştu.

Son dakika: Mariupol'deki Türklerin tahliyesi! Bakan Akar 'önümüzdeki saatlerde' deiyerek duyurdu

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla temasların sürdüğünü belirten Bakan Akar,tahliyelerin devam ettiğini belirti. Akar, Mariupol'de mahsur kalan Türklerin tahliyesinin önümüzdeki saatlerde gerçekleşebileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkanlarla üretilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltıdan hedefe yapılacak atış testi dolayısıyla geldiği Gölcük'te Donanma Komutanlığı'ndaki konuşması sırasında, Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TEMASLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

İçinden geçilen uluslararası ortama dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, güçlü olmamız gerekiyor. Her türlü ihtimale karşı her an hazırlıklı olmamız lazım. Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma söz konusu. İki ülke de bizim denizden komşumuz. Her iki ülke ile ilişkilerimiz mevcut. Bu çatışmanın bir an önce durmasını, bir ateşkes sağlanmasını, bir an önce barışın, huzurun bölgeye hakim olmasını samimi bir şekilde temenni ediyoruz. İnsani yardım başta olmak üzere, bugüne kadar bize düşen görevler neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim herhangi bir şekilde yaptırımlara uymamak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz. Diğer taraftan tarafların konuşması, görüşmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması için temaslarımızı sürdürüyoruz."

MARİUPOL'DAKİ TÜRKLERİN DURUMU

Sivillerin tahliyesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini aktaran Akar, "Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Hem Rusya hem Ukrayna tarafları ile bakanlık düzeyinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde, saatlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bizim Kiev bölgesinde iki uçağımız var. Onların da en uygun zamanda tahliyesi için hem Rusya hem Ukrayna tarafı ile temaslarımız sürüyor." dedi.

(AA)

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Ukrayna Hulusi Akar son dakika haberi
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