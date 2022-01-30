HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Marketteki herkes dehşet dolu bakışlarla izledi! İşyerini baltayla basıp eski eşinin parmaklarını kopardı

Son dakika: Marketteki herkes dehşet dolu bakışlarla izledi! İşyerini baltayla basıp eski eşinin parmaklarını kopardı

30.01.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Aydın’ın İncirliova ilçesinde İsmail D.(35), 3 gün önce boşandığı eski eşi İlke D.'nin (29) kendisini aldattığı iddiasıyla kasiyer olarak çalıştığı marketi baltayla bastı. Kendisini korumaya çalışan İlke D. vucudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken el parmakla koptu. Saldırgan İsmail D. ise olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika: Marketteki herkes dehşet dolu bakışlarla izledi! İşyerini baltayla basıp eski eşinin parmaklarını kopardı

Son dakika haberine göre olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karakol Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi.

İddiaya göre, minibüs şoförlüğü yapan 2 çocuk babası İsmail D., 9 yıl evli kaldığı İlke D. ile anlaşamayarak bir yıl önce boşanma aşamasına geldi. Bir yıl süren dava sonucunda çift, 27 Ocak tarihinde boşandı. İsmail D.'ye eşine verdiği rahatsızlıktan dolayı 15 gün uzaklaştırma kararı verildi.

1

BALTAYLA EŞİNİN ÇALIŞTIĞI MARKETİ BASTI

Boşandığı eşinin kendisini aldattığından şüphe eden İsmail D., İlke D.'nin kasiyer olarak çalıştığı marketi bastı. Elinde balta bulunan İsmail D., çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında eski eşine zarar vermek için baltayı defalarca salladı.

3

KORUNMAYA ÇALIŞIRKEN EL PARMAKLARI KOPTU

Bu sırada kendisini korumaya çalışan İlke D.'nin el parmakları koptu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri saldırgan İsmail D.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

2

KOPAN PARMAKLAR MAZGAL DEMİRİNDEN DÜŞEREK KAYBOLDU

Ağır yaralanan İlke D. ise sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlke D.'nin kopan parmaklarının mazgal demirlerinden düştüğü ve polisin tüm aramalarına rağmen bulunamadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

4

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Tüm müdahaleler yetersiz kaldı! 10 aylık bebeğin kahreden ölümüTüm müdahaleler yetersiz kaldı! 10 aylık bebeğin kahreden ölümü
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ghislain Konan ile anlaşıldı! İşte Konan'ın ilginç hayat hikayesi...

Ghislain Konan ile anlaşıldı! İşte Konan'ın ilginç hayat hikayesi...

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu, Galatasaraylıları çıldırtacak! Bu transfer tarihe geçecek... Ellerinden kaptı

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu, Galatasaraylıları çıldırtacak! Bu transfer tarihe geçecek... Ellerinden kaptı

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Yeni tehlike NeoCov!

Yeni tehlike NeoCov!

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.