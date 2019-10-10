Son dakika: AFAD duyurdu! Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.
Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.
KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 10, 2019
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) https://t.co/uswAkvyQhX
10.10.2019, 19:52:03 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 10.3 km#Kandilli
AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
#DEPREM: Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 10, 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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