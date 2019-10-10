Son dakika: AFAD duyurdu! Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

#DEPREM: Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) October 10, 2019



