Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bugün 09:10'da yeni bir deprem oldu.

AFAD 3,3, KANDİLLİ 3,6 OLARAK DUYURDU



AFAD, merkez üssü Yalova açıkları olan depremin büyüklüğünü 3,3, Kandilli ise 3,6 olarak duyurdu. Sarsıntı Yalova'da herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı.

İSTANBUL'DAN DA HİSSEDİLDİ



Deprem İstanbul'da hissedildi.