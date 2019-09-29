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Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 09:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde merkez üssü Yalova açıkları olan AFAD'a göre 3,3, Kandilli'ye göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bugün 09:10'da yeni bir deprem oldu.

AFAD 3,3, KANDİLLİ 3,6 OLARAK DUYURDU

AFAD, merkez üssü Yalova açıkları olan depremin büyüklüğünü 3,3, Kandilli ise 3,6 olarak duyurdu. Sarsıntı Yalova'da herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı.

İSTANBUL'DAN DA HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul'da hissedildi.

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Son dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde depremSon dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Buda yeni çıktı he; Afada göre şu, Kandilliye göre bu !!! Ne bu ya
Allah yardımcımız olsun
evet yataktan uyandık.. Kocaeli /darica
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