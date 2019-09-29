Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bugün 09:10'da yeni bir deprem oldu.
AFAD 3,3, KANDİLLİ 3,6 OLARAK DUYURDU
AFAD, merkez üssü Yalova açıkları olan depremin büyüklüğünü 3,3, Kandilli ise 3,6 olarak duyurdu. Sarsıntı Yalova'da herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı.
İSTANBUL'DAN DA HİSSEDİLDİ
Deprem İstanbul'da hissedildi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 29, 2019
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) https://t.co/bEDsrBWvpU
29.09.2019, 09:10:57 TSİ
Büyüklük: 3.6,
Derinlik: 10.6 km#Kandilli
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