HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Son dakika | Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika | Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.07.2024 22:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem paniğe yol açtı. Depremle ilgili olarak AFAD'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada depremin merkez üssü Marmara Denizi, büyüklüğü ise 4.1 olarak açıklandı.

Son dakika | Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Paniğe yol açan depremle ilgili AFAD açıklama yaptı. Depremin merkez üssü Balıkesir'in 10 km açığı olarak ifade edilirken depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

deprem

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Tekirdağ Güzelköy açıkları, büyüklüğünü 4.2 olarak aktardı.

AFAD-SON DEPREMLER

KANDİLLİ-SON DEPREMLER

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Bakan Yerlikaya: 'Hiç kimse bizim aziz milletimize şekil yapamaz'Bakan Yerlikaya: 'Hiç kimse bizim aziz milletimize şekil yapamaz'
Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bir hamle daha! Montella'yı gönderiyor...

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bir hamle daha! Montella'yı gönderiyor...

TFF'nin yeni yöneticisi yaşananları bir bir anlattı!

TFF'nin yeni yöneticisi yaşananları bir bir anlattı!

Timur Cihantimur hakkında 'Hapishanede dövüldü' iddiaları... "Dudağı patladı, dişi kırıldı"

Timur Cihantimur hakkında 'Hapishanede dövüldü' iddiaları... "Dudağı patladı, dişi kırıldı"

Korkunç olay! Her şey bir anda oldu: Patlama meydana geldi, ayağı koptu

Korkunç olay! Her şey bir anda oldu: Patlama meydana geldi, ayağı koptu

Sosyal medyada gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan açıklama geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan açıklama geldi

ATSO Başkanı Ali Bahar'ın acı ölümü! Tekneden düştü, pervanelere çarptı

ATSO Başkanı Ali Bahar'ın acı ölümü! Tekneden düştü, pervanelere çarptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.