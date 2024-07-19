Son dakika | Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Paniğe yol açan depremle ilgili AFAD açıklama yaptı. Depremin merkez üssü Balıkesir'in 10 km açığı olarak ifade edilirken depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 19, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [09.70 km] Marmara (Balıkesir)
Tarih:2024-07-19
Saat:22:26:09 TSİ
Enlem:40.68167 N
Boylam:27.46472 E
Derinlik:7.18 km
Detay:https://t.co/KEDaP3la9D@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Tekirdağ Güzelköy açıkları, büyüklüğünü 4.2 olarak aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 19, 2024
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) https://t.co/1DEiU2cuF1
19.07.2024, 22:26:08 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 4.2 km#Kandilli