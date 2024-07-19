Son dakika | Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Paniğe yol açan depremle ilgili AFAD açıklama yaptı. Depremin merkez üssü Balıkesir'in 10 km açığı olarak ifade edilirken depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Tekirdağ Güzelköy açıkları, büyüklüğünü 4.2 olarak aktardı.

AFAD-SON DEPREMLER

KANDİLLİ-SON DEPREMLER