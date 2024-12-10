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  4. Son dakika| Marmaray'da arıza! Seferler durduruldu, açıklama geldi

Son dakika| Marmaray'da arıza! Seferler durduruldu, açıklama geldi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.12.2024 22:35
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Marmaray'da meydana gelen arıza sebebiyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı geçici olarak kapatıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika| Marmaray'da arıza! Seferler durduruldu, açıklama geldi

İstanbul'un doğusu ve batısını tüp tünelle birbirine bağlayan Marmaray'da teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı işletmeye geçici olarak kapatıldı.

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Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;

"Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Marmaray arıza Marmaray Halkalı Göztepe hattı
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