Son dakika| Marmaray'da arıza! Seferler durduruldu, açıklama geldi

İstanbul'un doğusu ve batısını tüp tünelle birbirine bağlayan Marmaray'da teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı işletmeye geçici olarak kapatıldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;

"Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.