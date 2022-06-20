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  4. Son dakika: Marmaray'da dehşet anları! Kız arkadaşıyla tartıştı, sonrası korkunç...

Son dakika: Marmaray'da dehşet anları! Kız arkadaşıyla tartıştı, sonrası korkunç...

20.06.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul'da Marmaray Bostancı istasyonunda, iddialara göre bir kişi kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası bir anda raylara atladı. Olay sonrası Marmaray seferleri çift yönlü olarak durdurulurken raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen genç kadın ise sinir krizi geçirdi.

Son dakika: Marmaray'da dehşet anları! Kız arkadaşıyla tartıştı, sonrası korkunç...

Son dakika haberi... İstanbul Bostancı Marmaray Durağı'nda raylara atladığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle Marmaray seferleri aksadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BİR ANDA RAYLARA ATLADI

Olay, saat 19.00 sıralarında Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle Gebze yönünde seferler durduruldu. Sağlık ekipleri Koyugöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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GENÇ KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek. Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normal döndü. (DHA)

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