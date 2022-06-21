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  4. Son dakika: Marmaris'te korkutan yangın... 20.00'de başladı! Yine ciğerlerimiz yanıyor

Son dakika: Marmaris'te korkutan yangın... 20.00'de başladı! Yine ciğerlerimiz yanıyor

21.06.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Marmaris'te korkutan yangın... 20.00'de başladı! Yine ciğerlerimiz yanıyor

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. (AA)

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Marmaris
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