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  4. Son Dakika: Marmaris'te yangın devam ediyor! Tatilciler kentten ayrılıyor

Son Dakika: Marmaris'te yangın devam ediyor! Tatilciler kentten ayrılıyor

30.07.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla bazı tatilciler Marmaris’ten ayrılırken, Turunç Mahallesi’nde yangından etkilenen bölgelerdeki oteller ve yerleşim yerlerindeki vatandaşlar ve tatilciler, teknelerle ilçe merkezine getirilmeye devam ediyor. Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı.

Dün öğlen saatlerinde Armutalan Mahallesi’nde başlayan ve bir anda büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın bazı bölgelerde ulaşım yerlerini tehdit etti. Bazı evler ve iş yerleri yangından zarar gördü. Yangın nedeniyle alevlerden ve dumandan etkilenen bölgelerde ise tahliyeler devam ediyor.

HERKES SEFERBER OLDU

Son olarak Turunç Mahallesi’nde yangından etkilenen vatandaşlar ve turistler teknelerle ilçe merkezine getirilmeye devam ediyor. İlçe merkezine getirilen tatilcilere burada belediye ekiplerinin kurmuş olduğu çadırlarda yardımlarda bulunuluyor.

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TATİLCİLER GİDİYOR

Marmaris’te etkili olan yangın nedeniyle ise bazı tatilcilerin ilçeden ayrılmaya başladıkları görüldü. Araçları ile ilçeden ayrılan tatilcilerin karayolunda yoğunluk oluşturduğu gözlemlenirken, trafik ekipleri de ulaşımın sağlıklı bir şekilde yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

MARMARİS DATÇA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı.

Bu sabah saatlerinde yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi’nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı. Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı. Alevlerin Asparan mevkiindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine dört helikopter bir uçak sürekli sorti yaptı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapatıldı.

Ayrıca, bölgede bulunan zabıta ekipleri seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak bölgeyi terk etmelerini istedi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris
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