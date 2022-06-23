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SON DAKİKA | Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı! Bakan Soylu: Şüpheli itiraf etti

23.06.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA | Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı! Bakan Soylu: Şüpheli itiraf etti

Son dakika haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Orman yangınına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, “1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli itiraf etti. Olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında” dedi. (İHA)

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Marmaris
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