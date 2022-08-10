SON DAKİKA | Martı İleri Teknoloji şirketine soruşturma! Peş peşe yaşanan kazalar gündem olmuştu

Son dakika: Martı scooterlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ’ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Martı İleri Teknoloji AŞ’nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleriyle hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

‘BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ’

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, kanunun ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir dahil pek çok şehirde kısa mesafeli yolculuklar için keyifli ve ekonomik bir ulaşım sunan elektrikli martı scooter, çevre dostu olarak da öne çıkıyor.

MARTI KAZALARI ARTTI, TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Özellikle gençlerin büyük bir ilgi gösterdiği, elektriksel bir donanımdan oluşan martı scooter, büyük şehirlerin vazgeçilmezleri arasına kısa sürede girerken, meydana gelen kazalar da dikkat çekiyor.

Bazı martı kazaları ölümle sonuçlanırken, söz konusu kazalar bilimsel tıp dergilerine konu olarak, literatüre bile girmişti.



