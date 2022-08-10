HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Martı İleri Teknoloji şirketine soruşturma! Peş peşe yaşanan kazalar gündem olmuştu

SON DAKİKA | Martı İleri Teknoloji şirketine soruşturma! Peş peşe yaşanan kazalar gündem olmuştu

10.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir dahil pek çok şehirde kısa sürede yaygınlaşan martı scooterlarla meydana gelen ölümlü kazalar özellikle son aylarda artmış; martı kazaları bilimsel tıp dergilerine konu olarak, literatüre bile girmişti.

SON DAKİKA | Martı İleri Teknoloji şirketine soruşturma! Peş peşe yaşanan kazalar gündem olmuştu

Son dakika: Martı scooterlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ’ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Martı İleri Teknoloji AŞ’nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleriyle hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

‘BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ’

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, kanunun ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

fsdsg

İstanbul, Ankara ve İzmir dahil pek çok şehirde kısa mesafeli yolculuklar için keyifli ve ekonomik bir ulaşım sunan elektrikli martı scooter, çevre dostu olarak da öne çıkıyor.

MARTI KAZALARI ARTTI, TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Özellikle gençlerin büyük bir ilgi gösterdiği, elektriksel bir donanımdan oluşan martı scooter, büyük şehirlerin vazgeçilmezleri arasına kısa sürede girerken, meydana gelen kazalar da dikkat çekiyor.

kaza

Bazı martı kazaları ölümle sonuçlanırken, söz konusu kazalar bilimsel tıp dergilerine konu olarak, literatüre bile girmişti.

martt

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş açıklama! "Başka bir suç nedeniyle..."Flaş açıklama! "Başka bir suç nedeniyle..."
Geri dönüyorlar! "Türk halkı hakkını helal etsin"Geri dönüyorlar! "Türk halkı hakkını helal etsin"
Kocasını ve kızını üst üste gömmüştü! Adliyeye sevk edildiKocasını ve kızını üst üste gömmüştü! Adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu son dakika haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

Edirne'ye akın ediyorlar! Bulgar vatandaşlarından sonra şimdi de...

Edirne'ye akın ediyorlar! Bulgar vatandaşlarından sonra şimdi de...

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Mide bulunduran olay! Hipodromdaki erotik malzemeler...

Mide bulunduran olay! Hipodromdaki erotik malzemeler...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yattıkları yerden para kazanacaklar

Yattıkları yerden para kazanacaklar

Canan Karatay, çayın bilinmeyen zararını açıkladı! Çok üzüleceksiniz

Canan Karatay, çayın bilinmeyen zararını açıkladı! Çok üzüleceksiniz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.