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SON DAKİKA | Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca'dan açıklama

17.02.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: koronavirüs pandemisiyle birlikte uygulanan maske zorunluluğuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. "Maske zorunluluğu kalkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, haftaya yapılacak toplantıyı işaret etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika: Dünyada birçok ülke koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan kısıtlamalara son verirken Türkiye'de de benzer bir adım özellikle maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı merak konusuydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske zorunluluğu kalkacak mı?" sorusuna Kabine Toplantısı sonrasında yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

GELECEK HAFTA YAPILACAK TOPLANTIYA İŞARET ETTİ

Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
maske Fahrettin Koca
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