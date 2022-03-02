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SON DAKİKA: Bakan Koca Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı! HES kodu ve maske zorunluluğu kaldırıldı...

02.03.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin beklediği haberi duyurdu. Açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Aynı şekilde uzun süredir devam eden HES kodu uygulamasında da artık sona gelindi. Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam edecek mi? Havalandırma şartına uyma koşuluyla kapalı yerlerde maske takmak da şart değil. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Bakan Koca Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı! HES kodu ve maske zorunluluğu kaldırıldı...

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması geldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'nin merakla beklediği maske kararını açıkladı. Bundan sonra açık havada maske takılmayacak. Havalandırma şartına uyuyorsa kapalı alanlarda da maske takmak şart değil. Aynı şekilde HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Bundan sonra kamu kuruluşlarında HES kodu uygulaması kullanılmayacak.

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SON DAKİKA: AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI!

'Covid-19 salgınının ciddiyetini ilk kavrayan ülkelerden biri olduk. Tüm mücadelemiz aynı ciddiyetle devam etti. Size nihayet beklediniz haberleri vereceğim. Bugün serbestlikten söz edeceğim. Salgın sürecinde gerekli tedbirleri aldık.

Tedbirlere erken başlayan bir ülke olduğumuzu belirtmek isterim. Tedbirlere bizden geç başvuran ülkeler kısıtlamalardan vazgeçmiş durumda.

Kurallara uymada, kısıtlamalara sabır gösteren aziz milletimize teşekkür ederim. Bir süredir sizlere Covid-19'un gündemdeki yerini kaybetmeye başladığını söylüyorum. Bundan hastalıkla mücadele aşıyla sürecek. Tedbirlere bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamalardan vazgeçmiş durumda. Şimdi sıra salgının, toplumsal hayatımızın hakimi olmaktan çıkarmakta. Morallerimizi yenilemeliyiz.

Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak mutabakatla alınmış kararlar değildir. Bekleme taraftarı olanlar da var.

1- Açık havada maske zorunlu değil.

2- HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kuruluşa girerken HES kodu kullanılmayacak.

3 Kapalı ortamlarda havalanma yeterliyse ve mesefa kuralına uyulursa maske takmak şart değil.

4- Sınıflarda 2 vaka çıkınca sınıf kapatma olmayacak.

5- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

BİREYSEL KORUMA VURGUSU

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.

Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8’inin hiçbir ek hastalığı yok.

YERLİ AŞI AİLE HEKİMLERİNE GELİYOR

TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske son dakika haberi
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