HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Son dakika: Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

02.03.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün yeniden toplanacak. Türkiye’nin pandemi ile mücadelede yeni bir döneme gireceği konuşulurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın maske ile ilgili alınacak önemli kararı bugün duyurması bekleniyor. İşte son dakika koronavirüs haberinin detayları…

Son dakika: Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Son dakika haberleri… Türkiye salgınla mücadelede yeni bir döneme giriyor. Yerli aşının da devreye girmesiyle birlikte Bilim Kurulu ‘maske' gündemiyle toplanıyor. Türkiye, Bakan Koca'nın açıklayacağı maske kararını bekliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı. Daha önce Türkiye'nin salgınla mücadelede yeni bir döneme gireceğini belirten Bakan Koca'nın "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" demesi heyecan yarattı. Dünyadaki aşı uygulamaları ve Omicron varyantınınn hafif seyretmesi bazı ülkelerde kısıtlamaların esnetilmesine sebep oldu. Bunun üzerine Türkiye'nin gündeminde de açık alanlarda ve tam aşılılarda maske zorunluluğunun sonlanması yer aldı. Bu konuda uzmanlar mart ayına işaret etmiş ve rahat bir nefes alınabileceğini söylemişti.

İstanbul'da maske satışları azaldı;  Prof. Dr. Akkoyunlu'dan

'SALGIN BİTİYOR DİYEBİLİRİZ'

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı: "Artık pandemi bitti diyebiliriz. Vaka sayılarımız da haftalık olarak kat kat düşmeye başlayacaktır. Dolayısıyla toplumsal huzuru kaçıracak derecede kısıtlamalara gitmenin şu an için anlamı yok. Aşılı ise ve bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullanmıyor ve 65 yaş üzeri değilse maske takmasına gerek yok, onlar yine kendilerini korumaya devam edecekler."

'MÜCADELEYİ ÖĞRENDİK'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: "İnsanlar artık virüsle mücadeleyi öğrendi. Kapalı ortamda dikkatli olunması koşulu ile maskenin çıkartılması yolundaki yaklaşımlar dünyada da mevcut. Açık alanlarda özellikle aşılı bireyler için maske takılmayabileceği şeklindeki görüşler söz konusu. Kişisel görüşüm; az kalabalık olan yerlerde insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor."

Çocuğunuz için güvenli ve sağlıklı, rengarenk en iyi çocuk maske çeşitleri

VAKA ARTIŞININ NEDENİ KAPALI ALANLARDA UZUN SÜRE GEÇİRMEK

Korona risk haritasında Tunceli'de bir önceki hafta 100 bin nüfusta 791.44 olan vaka sayısı bu hafta 857.19'a çıktı. Tunceli, bir önceki haftaya göre vaka oranı en fazla artan 10 il arasına girdi. Aşılamada 80.3 oranla mavi kategoride yer alan kentte vaka sayısındaki artış, yoğun bakımlara ve servislere yansımadı. Sağlık Grup Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, "Son zamanlardaki vaka artışımız, eğitim ve öğretimin başlaması ve kış mevsiminden dolayı kapalı alanlarda geçen sürelerin uzamasından kaynaklı. Şu anda servisimizde ve yoğun bakımda yatan hastalarımızın çoğu ne yazık ki eksik aşılı. Aşılarını tamamlamış hiçbir hastamız serviste yok. Bunda aşılamada Tunceli'nin bir başarısı var" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Mart 2022 Çarşambaİstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Mart 2022 Çarşamba
'300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti''300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti'
Polonya sınırında inanılmaz anlarPolonya sınırında inanılmaz anlar
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Sağlık Bakanı son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Annesiyle konuşan esir Rus askerinden korkunç iddialar

Annesiyle konuşan esir Rus askerinden korkunç iddialar

Yatak odası pozuna tepki yağdı! 'Zıvanadan çıktın!'

Yatak odası pozuna tepki yağdı! 'Zıvanadan çıktın!'

Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı

Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.