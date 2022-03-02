Son dakika: Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Son dakika haberleri… Türkiye salgınla mücadelede yeni bir döneme giriyor. Yerli aşının da devreye girmesiyle birlikte Bilim Kurulu ‘maske' gündemiyle toplanıyor. Türkiye, Bakan Koca'nın açıklayacağı maske kararını bekliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı. Daha önce Türkiye'nin salgınla mücadelede yeni bir döneme gireceğini belirten Bakan Koca'nın "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" demesi heyecan yarattı. Dünyadaki aşı uygulamaları ve Omicron varyantınınn hafif seyretmesi bazı ülkelerde kısıtlamaların esnetilmesine sebep oldu. Bunun üzerine Türkiye'nin gündeminde de açık alanlarda ve tam aşılılarda maske zorunluluğunun sonlanması yer aldı. Bu konuda uzmanlar mart ayına işaret etmiş ve rahat bir nefes alınabileceğini söylemişti.

'SALGIN BİTİYOR DİYEBİLİRİZ'

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı: "Artık pandemi bitti diyebiliriz. Vaka sayılarımız da haftalık olarak kat kat düşmeye başlayacaktır. Dolayısıyla toplumsal huzuru kaçıracak derecede kısıtlamalara gitmenin şu an için anlamı yok. Aşılı ise ve bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullanmıyor ve 65 yaş üzeri değilse maske takmasına gerek yok, onlar yine kendilerini korumaya devam edecekler."

'MÜCADELEYİ ÖĞRENDİK'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: "İnsanlar artık virüsle mücadeleyi öğrendi. Kapalı ortamda dikkatli olunması koşulu ile maskenin çıkartılması yolundaki yaklaşımlar dünyada da mevcut. Açık alanlarda özellikle aşılı bireyler için maske takılmayabileceği şeklindeki görüşler söz konusu. Kişisel görüşüm; az kalabalık olan yerlerde insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor."

VAKA ARTIŞININ NEDENİ KAPALI ALANLARDA UZUN SÜRE GEÇİRMEK

Korona risk haritasında Tunceli'de bir önceki hafta 100 bin nüfusta 791.44 olan vaka sayısı bu hafta 857.19'a çıktı. Tunceli, bir önceki haftaya göre vaka oranı en fazla artan 10 il arasına girdi. Aşılamada 80.3 oranla mavi kategoride yer alan kentte vaka sayısındaki artış, yoğun bakımlara ve servislere yansımadı. Sağlık Grup Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, "Son zamanlardaki vaka artışımız, eğitim ve öğretimin başlaması ve kış mevsiminden dolayı kapalı alanlarda geçen sürelerin uzamasından kaynaklı. Şu anda servisimizde ve yoğun bakımda yatan hastalarımızın çoğu ne yazık ki eksik aşılı. Aşılarını tamamlamış hiçbir hastamız serviste yok. Bunda aşılamada Tunceli'nin bir başarısı var" diye konuştu.



