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  4. Son dakika... Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

Son dakika... Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

20.05.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İlk olarak Afrika'da rastlanan ve yavaş yavaş birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), enfeksiyonun Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı ve Orta Afrika'da rastlanan maymun çiçeği virüsü enfeksiyonunun Avrupa'daki doğrulanmış ya da şüpheli vaka sayısının 100'ü aşması üzerine acil toplanma kararı aldı.

DSÖ TEYAKKUZA GEÇTİ

DSÖ bünyesinde bulunan ve küresel sağlığa yönelik tehdit oluşturan enfeksiyon riskleri hakkında tavsiyelerde bulunan, 'Pandemi ve Epidemi Olasılığı İçeren Enfeksiyon Tehlikeleri Teknik Tavsiye Grubu', cuma günü acil toplantı kararı aldı.

BİRÇOK ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

VOA'nın aktardığı habere göre, maymun çiçeği vakaları Avrupa'da Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere'yle Amerika, Kanada ve Avustralya'da görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü
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