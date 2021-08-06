Son Dakika: MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Ziya Selçuk ve yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in açıklamasından satır başları:

Milli Eğitim Bakanı olarak zor bir görevi devraldığımın farkındayım. Tüm dünyada ve Türkiye'de eğitime, asgari düzeyi sağlamak bile artık ciddi bir mesele haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetleri eğitime büyük yatırımlar yapmıştır. Eğitim sisteminin fiziksel ve teknolojik altyapısı birçok Avrupa ülkesi ile rahatlıkla kıyaslanabilir haldedir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Eylülde okulları açmak için her ne gerekiyorsa yapacağız. Velilerimiz çok büyük zorluklar yaşadılar. Önceliğim okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur.

ZİYA SELÇUK: BU ÜLKENİN ÇOCUKLARINA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Ziya Selçuk'un açıklamaları:

Bu bir bayrak yarışı, bugün bayrağı teslim ettiğim, birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşımız Prof. Dr. Mahmut Özer Bey'e başarılar diliyorum. Ziya öğretmen olarak bu ülkenin çocukları için her durumda hizmet etmeye devam edeceğim.

