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Son dakika: MEB'den 'EBA' uyarısı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.04.2020 16:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde canlı sınıf uygulamalarında kullanılan teknolojilere ilişkin öğretmenler bilgilendirildi.

Son dakika: MEB'den 'EBA' uyarısı!

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin kendi imkanlarıyla eriştiği bazı yazılımlar üzerinden, "Öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Bakan'ın bu konuda İl Müdürlerini acil toplantıya çağırdığı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde olası işlem hataları ve siber güvenlik konularında il müdürleri ve okul yönetimleri üzerinden tüm öğretmenlere yönelik bilgilendirme yazısı da paylaşıldı.

EBA UYARISI!

Bilgilendirmede, "Canlı sınıf uygulamalarında herhangi bir sorun yaşanmaması için öğretmenlerimizin öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amacıyla 8. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar için sadece EBA Canlı Ders özelliğini kullanması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin kişisel verileri başka platformlara taşınmamış olacaktır." uyarısına yer verildi.

Canlı ders özelliğindeki görüntü kayıtlarının kişisel olmakla birlikte sistem görsellerinin kullanımının Bakanlığın onayına tabi olduğu aktarılan bilgilendirmede, görüntü ve fotoğraf paylaşımı ihtiyacı olduğunda Bakanlığın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan istifade edilmesi istendi.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte diğer sınıf seviyeleri için EBA canlı sınıf uygulaması ülke genelinde kullanıma açılana kadar EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamaları yapılması halinde, bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapılmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı, sadece zorunlu hallerde kamera açılmalı ve bu işlemi yapmaya sadece öğretmen yetkili olmalı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel veriler kaydedilmemeli ve hiçbir platformda paylaşılmamalıdır."

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Kaynak: AA

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