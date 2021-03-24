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  4. Son dakika! MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama

Son dakika! MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama

24.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, "Ortaokullarda yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Son dakika! MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ortaokullardaki yüz yüze sınavlar, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır.

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.

Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir.

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Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim

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