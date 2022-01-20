Son dakika: MEB'den seçmeli dersler için flaş karar! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Tercih süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığından, seçmeli derslerdeki tercih süresiyle ilgili flaş karar geldi.

MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı.



