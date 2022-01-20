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Son dakika: MEB'den seçmeli dersler için flaş karar! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Tercih süresi uzatıldı

20.01.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için olan tercih süresini uzattı. Bakanlığın kararına göre, öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için son tercih süresi 7 Şubat saat 17.00 oldu. Karar öncesi, tercihler için son tarih yarın olarak belirlenmişti. İşte detaylar...

Son dakika: MEB'den seçmeli dersler için flaş karar! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Tercih süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığından, seçmeli derslerdeki tercih süresiyle ilgili flaş karar geldi.

MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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