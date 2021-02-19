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Son Dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı

19.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kademeli yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili yeni bir karar açıkladı. 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde uygulamalı eğitimlerin yüz yüze, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması için tüm devlet ve vakıf üniversitelerine resmi yazı göndermişti.

Ayrıntılar birazdan...

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
Mutasyonlu virüsün olduğu bu dönemde okulları açmaları büyük bir hata. Biraz daha beklemeleri lazımdı bence.
Virüs mü biter her insanda kendi hücre sayısından fazla virüs var
Virüs ; Gelin Gelin kaynaşalım :)
Hayırlı olsun iyi olur gerekli tedbirlerin alınması gerek

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