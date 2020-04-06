Son dakika: MEB'den 'zoom' uyarısı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bazı il, ilçe ve okul müdürlerinin, öğretmenleri Zoom adlı programla video konferans yapmaya zorlamasıyla ortaya çıkan, 18 milyon öğrencinin güvenlik ve 1 milyon öğretmenin de hesaplarına sızma riskiyle ilgili bir açıklama yaptı.

'ACİL TOPLANTI' İDDİASI



Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin kendi imkanlarıyla eriştiği bazı yazılımlar üzerinden, "Öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Bakan'ın bu konuda İl Müdürlerini acil toplantıya çağırdığı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde olası işlem hataları ve siber güvenlik konularında il müdürleri ve okul yönetimleri üzerinden tüm öğretmenlere yönelik bilgilendirme yazısı da paylaşıldı.

EBA UYARISI!



Bilgilendirmede, "Canlı sınıf uygulamalarında herhangi bir sorun yaşanmaması için öğretmenlerimizin öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amacıyla 8. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar için sadece EBA Canlı Ders özelliğini kullanması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin kişisel verileri başka platformlara taşınmamış olacaktır." uyarısına yer verildi.