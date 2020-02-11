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  4. Son dakika! MEB duyurdu: 750 engelli öğretmen ataması yapıldı

Son dakika! MEB duyurdu: 750 engelli öğretmen ataması yapıldı

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.02.2020 17:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı. Atama sonuçlarına, http://personel.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Son dakika! MEB duyurdu: 750 engelli öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 750 engelli öğretmen ataması için 7 Şubat'ta sona eren süreç bugün sonuçlandı.

Öğretmen adayları atama sonuçlarına, http://personel.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

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