Son dakika! MEB duyurdu: 750 engelli öğretmen ataması yapıldı

Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n (MEB), 750 engelli \u00f6\u011fretmen atamas\u0131 i\u00e7in 7 \u015eubat'ta sona eren s\u00fcre\u00e7 bug\u00fcn sonu\u00e7land\u0131. \n\u00d6\u011fretmen adaylar\u0131 atama sonu\u00e7lar\u0131na, http:\/\/personel.meb.gov.tr\/ adresinden ula\u015f\u0131labilecek.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limonun faydalar\u0131 ve zararlar\u0131 nelerdir?PARTNERNe iPhone, ne de Samsung! Bak\u0131n \u015farj\u0131 en uzun giden telefonlar hangileriymi\u015fBakan Sel\u00e7uk a\u00e7\u0131klad\u0131: \u00d6\u011frencilere her ay 3 GB \u00fccretsiz...
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