Son dakika... MEB takvimi duyurdu! 2022 yılı alan değişikliği 1 Mart'ta yapılacak, başvurular 7-11 Şubat arası

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılında yapılacak alan değişikliği için takvimi duyurdu. alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Atamalar ise 1 Mart'ta olacak. İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi yayımlandı.

Buna göre, ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek.

İŞTE MEB'İN DUYURUSU

