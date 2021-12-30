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  4. Son dakika... MEB takvimi duyurdu! 2022 yılı alan değişikliği 1 Mart'ta yapılacak, başvurular 7-11 Şubat arası

Son dakika... MEB takvimi duyurdu! 2022 yılı alan değişikliği 1 Mart'ta yapılacak, başvurular 7-11 Şubat arası

30.12.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimini açıkladı. Buna göre, alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 1 Mart'ta yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... MEB takvimi duyurdu! 2022 yılı alan değişikliği 1 Mart'ta yapılacak, başvurular 7-11 Şubat arası

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılında yapılacak alan değişikliği için takvimi duyurdu. alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Atamalar ise 1 Mart'ta olacak. İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi yayımlandı.

Buna göre, ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek.

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atama Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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