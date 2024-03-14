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  4. SON DAKİKA | Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar! Seferler yapılamıyor

SON DAKİKA | Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar! Seferler yapılamıyor

14.03.2024 15:25
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Son dakika haberi: Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun raylara atlayarak intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Son dakika haberine göre Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan yolcu nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Detaylar geliyor...Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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İntihar metro Mecidiyeköy
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