SON DAKİKA | Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar! Seferler yapılamıyor

Son dakika haberine göre Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan yolcu nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
Detaylar geliyor...Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır
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