SON DAKİKA | Meclis 'Akbelen' gündemiyle olağanüstü toplandı

Son dakika: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmaların ele alınması amacıyla, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran başvuruyu Meclis Başkanlığına sunmuştu.

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin çağrısı üzerine Meclis tatildeyken ikinci kez ‘olağanüstü’ toplandı.

200 milletvekili olan toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından görüşmeye geçildi.

Toplantıda, maden çalışmalarına dair genel görüşme önerisi alınacak.

BAHÇELİ: MUHALEFET HER ZAMAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRACAK BİR GÜNDEM BULABİLİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunun iki hafta önce de olağanüstü toplandığının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, "Daha toplanacağız herhalde" ifadesine ise "Evet, inşallah." karşılığını verdi.