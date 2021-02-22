Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop açıkladı! Cezaevindeki terör örgütü mensuplarına göndermişler

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li 9 vekil ile ilgili olarak "Fezlekelerle ilgili haber çıktı ama henüz Meclis'e ulaşan bir fezleke yok" açıklamasını yaptı.

Şentop, açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Savcılık tarafından hazırlandıktan sonra Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Meclis'te başka fezlekeler de var. Başkanlığımıza gelince karma komisyona havale ediyoruz. Değerlendirmeyi karma komisyon yapacaktır. Daha önce 2016'da dokunulmazlık kaldırma yoluna gidilmişti.

Cezaevlerinde terör örgütü mensuplarının zaman zaman eylem hazırlığında olduğunu duyuyoruz. Bazı vekillerin de bu içerikleri meclis gündemine taşıdıklarına şahit oluyorum. Geçenlerde gelen bir bilgiye göre, eski ve yeni vekilleri tarafından, cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına büyük hacimde, miktarda pullar gönderildiğini ve cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi tasarlanan için bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim. Gerekli işleri hukuk ve cezaevlerinin yönetimi konusunda Adalet Bakanlığımız yönetiyor. Ancak cezaevleri konusundaki önemli bir konuya arı kovanına çomak sokulduğunu ifade etmek istiyorum. Rahatsızlığın büyüklüğünü de açıklamak isterim."