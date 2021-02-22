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Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop açıkladı! Cezaevindeki terör örgütü mensuplarına göndermişler

22.02.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop açıkladı! Cezaevindeki terör örgütü mensuplarına göndermişler

Son dakika haberine göre Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Geçenlerde gelen bir bilgiye göre, eski ve yeni vekilleri tarafından, cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına büyük hacimde, miktarda pullar gönderildiğini ve cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim" açıklamasını yaptı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li 9 vekil ile ilgili olarak "Fezlekelerle ilgili haber çıktı ama henüz Meclis'e ulaşan bir fezleke yok" açıklamasını yaptı.

Şentop, açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Savcılık tarafından hazırlandıktan sonra Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Meclis'te başka fezlekeler de var. Başkanlığımıza gelince karma komisyona havale ediyoruz. Değerlendirmeyi karma komisyon yapacaktır. Daha önce 2016'da dokunulmazlık kaldırma yoluna gidilmişti.

Cezaevlerinde terör örgütü mensuplarının zaman zaman eylem hazırlığında olduğunu duyuyoruz. Bazı vekillerin de bu içerikleri meclis gündemine taşıdıklarına şahit oluyorum. Geçenlerde gelen bir bilgiye göre, eski ve yeni vekilleri tarafından, cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına büyük hacimde, miktarda pullar gönderildiğini ve cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi tasarlanan için bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim. Gerekli işleri hukuk ve cezaevlerinin yönetimi konusunda Adalet Bakanlığımız yönetiyor. Ancak cezaevleri konusundaki önemli bir konuya arı kovanına çomak sokulduğunu ifade etmek istiyorum. Rahatsızlığın büyüklüğünü de açıklamak isterim."

9 VEKİL İLE İLGİLİ FEZLEKE DÜZENLENMİŞTİ

Kamuoyunda 'Kobani olayları' olarak bilinen, 6-8 Ekim 2014'de ülke genelinde yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 9 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenmiş. Fezlekeler, 9 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmilşti.


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